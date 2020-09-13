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    Küçükçekmece'de akrabaların kavgasını polis bile önleyemedi

    Yumruklu, kemerli kavgaya müdahale etmek için gelen 4 polis yetersiz kalırken, olay bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.09.2020 - 17:57
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    Küçükçekmece'de akrabaların kavgasını polis bile önleyemedi

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde bir sitede dün saat 18.30 sıralarında akraba oldukları belirtilen 6-7 kişilik bir grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

    Feci kavga, bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Tekmeli yumruklu kavgada, taraflardan bazıları belindeki kemerlerini çıkararak birbirlerini darbetti.

    POLİSİN ZOR ANLARI

    Bu sırada ikisi trafik polisi olmak üzere dört polis, kavgayı ayırmak üzere müdahalede bulundu.

    Ancak polisler, tarafları ayırırken zor anlar yaşadı.

    İstanbul Küçükçekmece'de tekmeli yumruklu kavga İZLE

    ONLAR DA YUMRUK YEDİ

    Tarafları güçlükle birbirinden uzaklaştırmaya çalışan polisler, zaman zaman kendileri de tekme ve yumruklara maruz kaldı.

    Kavgaya müdahale etmek isteyen bir kadın da yumruk darbesi yedi.

    Küçükçekmece de akrabaların kavgasını polis bile önleyemedi #1

    METAL ÇUBUKLA SALDIRI

    Feci kavga sırasında bir kişi de eline metal bir çubuk alarak, saldırıda bulundu.

    Siyah tişörtlü bir kişinin de arka cebinden aldığı bir cisimle, beyaz tişörtlü bir kişiyi darbettikten sonra kaçtığı görüldü.

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