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- Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında sopalar konuştu
Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında sopalar konuştu
- DHA
- 10.08.2020 - 10:00
İstanbul Küçükçekmece'deki Florya Caddesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde kavga çıktı.
Öğle vakti cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında alacak, verecek meselesi sebebiyle anlaşmazlıklar olan iki grup arasında sözlü tartışma başladı.
SOPA VE BIÇAKLAR KONUŞTU
Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı.
Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında sopalar konuştu VİDEO
OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.