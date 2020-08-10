İki grup arasında alacak verecek kavgası çıktı. Küçükçekmece'de sokak ortasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'deki Florya Caddesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde kavga çıktı.

Öğle vakti cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında alacak, verecek meselesi sebebiyle anlaşmazlıklar olan iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

SOPA VE BIÇAKLAR KONUŞTU

Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de alacak verecek kavgasında sopalar konuştu VİDEO

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

































