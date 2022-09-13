Küçükçekmece’de annesini katleden kadının raporu çıktı

Annesinin kafasını satırla kesip tencereye koyduktan sonra sol bacağındaki etleri de sıyırıp bir kovaya yerleştiren katil kadının, akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi’ndeki bir sitenin sakinleri, 24 Mayıs 2021 tarihinde polisi arayarak, kavga ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden polis, sakinlerin ifadelerine başvurdu.

Komşuları, Sevilay Palabıyık'a (67) ulaşamadıklarını söyledi.

Önce “annem evde değil” dedi

İfadeler doğrultusunda polisler, daireye çıkarak kapıyı çaldı.

Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a (35) polisler, annesini sordu.

Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, “Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum.” dedi.

“Öldürdüm, kendisi banyoda”

Polislerin eve girmesine izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Tuğçe Sayın, “Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda.” dedi.

Olay yerine giren polis ekipleri, Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını fark etti.

“Kafası da mutfakta tencerenin içinde”

Bunun üzerine Tuğçe Sayın, polislere, “Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde.” diye konuştu.

İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya konulduğunu gördü.

Uzaklaştırma kararı aldırdı

İtiraf üzerine gözaltına alınan Sayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anne Sevilay Palabıyık'ın, ölmeden önce “Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti.” diyerek, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

“Annem bana saldırdı ve büyü yaptı”

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın’ın ifadesine yer verildi.

Anne katilinin ifadesinde, “Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı.” dediği öğrenildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan gelen “Akıl sağlığı yerinde değildir” raporu da yer aldı.

Akıl hastanesine yatırılması talep edildi

Tuğçe Sayın hakkında, “Üstsoy kişiyi kasten öldürme” suçundan iddianame düzenlendi.

Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

İddianame kabul edildi.

DHA’nın haberine göre Tuğçe Sayın’ın, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.