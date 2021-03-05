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    Küçükçekmece’de araç büfeye çarptı, şoför aracı bırakıp kaçtı

    Gece saatlerin refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki büfeye giren aracın kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 11:14
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    Küçükçekmece’de araç büfeye çarptı, şoför aracı bırakıp kaçtı

    İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje ardından yol kenarında bulunan bir büfeye çarptı.

    Sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, büfede ağır maddi hasar meydana geldi.

    ŞOFÖR KAÇTI

    Kamera kayıtlarına yansıyan kaza anlarında, sürücünün kazadan sonra arabayı bırakıp kaçtığı görüldü.

    Küçükçekmece’de araç büfeye çarptı, şoför aracı bırakıp kaçtı #1

    EKİPLERE HABER VERİLDİ

    Bir müddet sonra yol kenarında bekleyen arabayı gören çevredeki vatandaşlar, araç içinde kimsenin olmadığını fark etti.

    Polis ekiplerine haber verildi.

    İNCELEME YAPILDI

    İhbar üzerine kaza alanına gelen polisler incelemelerde bulundu.

    Küçükçekmece’de araç büfeye çarptı, şoför aracı bırakıp kaçtı #2

    KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

    Güvenlik kameraları incelendi.

    DUMANLAR YÜKSELDİ

    Görüntülerde kazanın etkisi ile araçtan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

    Ayrıca sürücünün koşarak kaçtığı izlendi.

    Küçükçekmece'de otomobiliyle büfeye girdi VİDEO

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