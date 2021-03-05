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- Küçükçekmece’de araç büfeye çarptı, şoför aracı bırakıp kaçtı
Küçükçekmece’de araç büfeye çarptı, şoför aracı bırakıp kaçtı
Gece saatlerin refüje çarptıktan sonra yol kenarındaki büfeye giren aracın kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 05.03.2021 - 11:01
- Güncelleme : 05.03.2021 - 11:14
İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce refüje ardından yol kenarında bulunan bir büfeye çarptı.
Sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, büfede ağır maddi hasar meydana geldi.
ŞOFÖR KAÇTI
Kamera kayıtlarına yansıyan kaza anlarında, sürücünün kazadan sonra arabayı bırakıp kaçtığı görüldü.
EKİPLERE HABER VERİLDİ
Bir müddet sonra yol kenarında bekleyen arabayı gören çevredeki vatandaşlar, araç içinde kimsenin olmadığını fark etti.
Polis ekiplerine haber verildi.
İNCELEME YAPILDI
İhbar üzerine kaza alanına gelen polisler incelemelerde bulundu.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Güvenlik kameraları incelendi.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Görüntülerde kazanın etkisi ile araçtan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Ayrıca sürücünün koşarak kaçtığı izlendi.