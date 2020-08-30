Küçükçekmece'de asker uğurlamasında sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılınca, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen, duyarsız vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hem de etraflarındaki insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

POLİS UYARDI, DİNLEMEDİLER

İstanbul Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi.

Küçükçekmece'de asker uğurlamasına polis müdahale etti

DİRENENLER GÖZALTINA ALINDI

Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı.

Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı.

Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı.