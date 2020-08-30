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    Küçükçekmece'de asker uğurlamasına polis müdahale etti

    Küçükçekmece'de asker uğurlamasına polis müdahale etti

    Küçükçekmece'de asker uğurlamasında sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayılınca, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 00:31
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    Küçükçekmece'de asker uğurlamasına polis müdahale etti

    Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde asker uğurlama konvoyları ve eğlenceleri yasaklanmasına rağmen, duyarsız vatandaşlar hem kendi sağlıklarını hem de etraflarındaki insanların sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

    POLİS UYARDI, DİNLEMEDİLER

    İstanbul Küçükçekmece'de asker uğurlaması olduğu ihbarını alan polis ekipleri ve gece bekçileri olay yerine gelerek, uyarıda bulunup grubun dağılmasını istedi.

    Küçükçekmece'de asker uğurlamasına polis müdahale etti

    Küçükçekmece de asker uğurlamasına polis müdahale etti #1

    DİRENENLER GÖZALTINA ALINDI

    Grup içerisinde bulunan birkaç kişi polis ekiplerine direnince ortalık karıştı.

    Polise mukavemet gösteren şahısları gözaltına alan ekipler, karakola götürerek işlem başlattı.

    Kalabalık ise dağıtılarak olay yeri güvenlik çemberine alındı.

    Küçükçekmece de asker uğurlamasına polis müdahale etti #2

    Küçükçekmece de asker uğurlamasına polis müdahale etti #3

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