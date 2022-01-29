Küçükçekmece'de avukata beyzbol sopalı saldırı cezası belli oldu

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, avukat ve bir apartman sahibi kavgaya tutuşmuştu. Avukata beyzbol sopasıyla saldıran şahıs için 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

Küçükçekmece'de 26 Aralık 2021 tarihinde yaşanan avukata beyzbol sopalı saldırıda avukat Osman Karakuş’un tahliye davası açtığı Murat Yaraşır tarafından darbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME

İddianamede müşteki avukat Osman Karakuş ile sanık Murat Yaraşır’ın aynı apartmanda yaşadığı belirtildi. İddianamede müşteki ile sanık arasında geçmişten gelen bir husumet bulunduğu da aktarılarak, avukat Karakuş’un sanığın ikamet ettiği dairenin sahibi Hasan Yerlikaya’nın vekilliğini yaptığı açıklandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TARTIŞTILAR

Avukat Karakuş’un, sanık Yaraşır’ın ikametinden tahliye edilmesi için vekillik görevi gereği yasal yollara başvurduğu da iddianamede belirtildi. Olay tarihinde müştekinin ve sanığın yaşadığı apartmanda toplantı olduğu belirtilen iddianamede, toplantı öncesinde apartman sosyal meyda grubunda taraflar arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Müşteki Osman’ın sosyal medya grubuna ev sahibinden aldığı vekaletname ve evden tahliye için açılan davanın dilekçe örneğini gönderdiği iddianamede ifade edildi.

AĞIR HAKARETLER SARF EDİLDİ

Sanık Yaraşır’ın bunun üzerine Whatsapp grubuna “Bizimle ilgili konuları buradan paylaşan ve toplantıya katılmamak için bahaneler üreten kişiye herkesin içinde söylüyorum adam olan çıkar yüzüme söyler erkeklik adamlık başkalarının arkasından konuşup sonra kaçan kişi değildir. Adam olan erkek olan gelip toplantıda da bulunur sorunu varsa sorunlu olan kişiyle görüşür. Arkadan iş çevirmez. Bunu adam ve erkek olan kişi yapar. Olmayan da böyle yapar" şeklinde saygınlığı rencide edici ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği, bunun üzerine müşteki Osman'ın da "Senin gibi ş.. pabuç bırakacak adam değilim” şeklinde mesaj gönderdiği iddianamede açıklandı.

"APARTMANIN GARAJINDA KAPIŞALIM" TEKLİFİ

Taraflar arasındaki tartışmadan sonra sanığın müştekiye hitaben “Adamsan, erkeksen, ben aşağı ineceğim. Çık apartmanın garajında kapışalım, var mısın?" şeklinde mesaj gönderdiği ve müştekinin de "Gel bakalım" şeklinde karşılık verdiği iddianamede belirtildi.

BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

Tarafların apartman otoparkına indikleri ve sanığın beyzbol sopası ile müştekinin baş ve çeşitli yerlerine vurduğu da iddianamede anlatıldı. Öte yandan sanığın müşteki avukata vurduğu sırada bağırarak öldüreceğini ve kafasını patlatacağına dair söylemlerde bulunduğu da belirtildi.

Kavganın çevredeki insanlar tarafından ayrıldığı ifade edilen iddianame kapsamında ifadesi alınan sanık Murat Yaraşır suçlamaları kabul etmedi.

27 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi İddianamede Yaraşır’ın ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 16 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak