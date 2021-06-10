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- Küçükçekmece’de ayrılmak isteyen kız arkadaşının babasının aracını yaktı
Küçükçekmece’de ayrılmak isteyen kız arkadaşının babasının aracını yaktı
- İHA
- 10.06.2021 - 18:02
- Güncelleme : 10.06.2021 - 18:04
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Tevfik Mahallesi’nde ikamet eden A.Y., kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşı Umut Ö.’den ayrılmak istedi.
Umut Ö.’nün tehditleri üzerine A.Y., ailesi tarafından şehir dışına gönderildi.
ARACI ATEŞE VERDİ
A.Y.’nin cevap vermemesi üzerine Umut Ö., arkadaşı Emre Ö.’yü de yanına alarak ailenin oturduğu sokağa geldi.
Umut Ö., arkadaşıyla birlikte kızın babası Muhammet Y.’ye ait aracı ateşe verdi.
Araç alevler içinde kaldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Umut Ö. ile arkadaşı, arabaya binerek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler, incelemeler yaptı.
OTELE OPERASYON DÜZENLENDİ
Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından takibe alan ekipler, şahısların Antalya’ya gittiğini ve bir otele yerleştiklerini belirledi.
Antalya Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otele operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.