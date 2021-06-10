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    Küçükçekmece’de ayrılmak isteyen kız arkadaşının babasının aracını yaktı

    Ayrılmak isteyen kız arkadaşını tehdit eden şahıs, arkadaşı ile ailenin yaşadığı sokağa geldi. Şahıs, kız arkadaşının babasına ait arabayı ateşe verdi.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 18:04
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    Küçükçekmece’de ayrılmak isteyen kız arkadaşının babasının aracını yaktı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Tevfik Mahallesi’nde ikamet eden A.Y., kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşı Umut Ö.’den ayrılmak istedi.

    Umut Ö.’nün tehditleri üzerine A.Y., ailesi tarafından şehir dışına gönderildi.

    ARACI ATEŞE VERDİ

    A.Y.’nin cevap vermemesi üzerine Umut Ö., arkadaşı Emre Ö.’yü de yanına alarak ailenin oturduğu sokağa geldi.

    Umut Ö., arkadaşıyla birlikte kızın babası Muhammet Y.’ye ait aracı ateşe verdi.

    Araç alevler içinde kaldı.

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Umut Ö. ile arkadaşı, arabaya binerek olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı ekipler, incelemeler yaptı.

    OTELE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından takibe alan ekipler, şahısların Antalya’ya gittiğini ve bir otele yerleştiklerini belirledi.

    Antalya Asayiş Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, otele operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Küçükçekmece’de ayrılmak isteyen kız arkadaşının babasının aracını yaktı #1

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