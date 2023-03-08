Küçükçekmece'de barışmak istemeyen eski sevgilisinin üzerine kezzap attı Barışma teklifini reddeden eski sevgilisine doğrulttuğu silah tutukluk yapınca, yanında getirdiği kezzabı üzerine atarak kaçan saldırgan yakalandı. Genç kız hafif yaralanırken, eski sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak'taki bir iş yerinde çalışan Yağmur T.'nin yanına, 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Can K. geldi.

Can K., eski sevgilisine barışmak istediğini söyledi.

Ancak Yağmur T., madde bağımlısı olduğu öne sürülen Can K.'nin teklifini reddetti.

Yüzüne kezzap atıp kaçtı

Duruma sinirlenen Can K., belindeki silahı çıkararak Yağmur T.'ye doğrulttu.

Ancak Can K.'nin silahı tutukluk yaptı.

Bunun üzerine Can K., yanında getirdiği kezzabı Yağmur T.'nin yüzüne attı ve kaçtı.

Hafif yanıklarla atlattı

Kezzabı görünce kaçan Yağmur T., olayı hafif yanıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağmur T.'yi ilk müdahalenin ardından Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili çalışama başlattı.

Gözaltına alındı

Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşılırken; polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı.

Saldırgan emniyete götürülürken hastanede tedavi altına alınan Yağmur T., hastaneden taburcu edildi.

Tutuklandı

Olayla ilgili polise ifade veren Yağmur T., şüpheliden 3 ay önce madde bağımlısı olduğunu öğrendiği için ayrıldığını ve görüşmeyi reddettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K., sevk edildiği adli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.