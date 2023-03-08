İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak'taki bir iş yerinde çalışan Yağmur T.'nin yanına, 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Can K. geldi.
Can K., eski sevgilisine barışmak istediğini söyledi.
Ancak Yağmur T., madde bağımlısı olduğu öne sürülen Can K.'nin teklifini reddetti.
Yüzüne kezzap atıp kaçtı
Duruma sinirlenen Can K., belindeki silahı çıkararak Yağmur T.'ye doğrulttu.
Ancak Can K.'nin silahı tutukluk yaptı.
Bunun üzerine Can K., yanında getirdiği kezzabı Yağmur T.'nin yüzüne attı ve kaçtı.
Hafif yanıklarla atlattı
Kezzabı görünce kaçan Yağmur T., olayı hafif yanıklarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yağmur T.'yi ilk müdahalenin ardından Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili çalışama başlattı.
Gözaltına alındı
Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşılırken; polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı.
Saldırgan emniyete götürülürken hastanede tedavi altına alınan Yağmur T., hastaneden taburcu edildi.
Tutuklandı
Olayla ilgili polise ifade veren Yağmur T., şüpheliden 3 ay önce madde bağımlısı olduğunu öğrendiği için ayrıldığını ve görüşmeyi reddettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K., sevk edildiği adli adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.