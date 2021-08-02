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    Küçükçekmece’de bebek arabası yokuş aşağı kaydı

    Bir kadın, içinde çocuğu bulunan bebek arabasını marketin önünde bırakarak alışveriş yapmak için içeri girdi. Emniyeti kapanmayan bebek arabasının yokuş aşağı kaydığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:45
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    Küçükçekmece’de bebek arabası yokuş aşağı kaydı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde bir kadın, bebeği ile alışveriş yapmak için marketin önüne geldi.

    Bebek arabasının emniyetini açarak çocuğunu marketin önünde bırakan kadının içeri girmesiyle araba, yokuş aşağı kaymaya başladı.

    MOTOSİKLET BEBEĞE ÇARPMADI

    O sıra yoldan geçen bir motosikletin bebeğe çarpmadan yoluna devam etmesi rahat bir nefes aldırdı.

    Küçükçekmece’de bebek arabası yokuş aşağı kaydı #1

    ANNE DONUP KALDI

    Çocuğunun arabayla yokuştan kaydığını gören anne donup kalırken, bir vatandaş koşarak arabayı yakalayarak çocuğu annesine teslim etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Küçükçekmece’de bebek arabası yokuş aşağı kaydı VİDEO

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