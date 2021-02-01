Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın öldü

Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'ta bulunan inşaatın temeli için beton getiren beton mikserinin sürücüsü, işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi.

O anda beton mikseri, kör noktada bulunan 45 yaşındaki Serpil Çöl'ü altına alarak ezdi.

Beton mikserinin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlerinin arasına sıkışan kadın, yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada vücudunun büyük bir bölümü ezilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin kaza çevresini güvenlik şeridi ile kapatılmasının ardından trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı.

Serpil Çöl'ün cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Mikser şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.













