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- Küçükçekmece'de bir anne önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı
Küçükçekmece'de bir anne önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı
- 28.12.2022 - 14:11
- Güncelleme : 28.12.2022 - 14:24
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Şahin Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katında 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi alevler sardı.
Dairede kızıyla yaşayan bir kadın panik içinde balkona geldi.
Önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı
Aşağıda battaniye açanları gören kadın, önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı.
Battaniye düşen küçük kız kurtarırken, başını yere çarpan kadın yaralandı.
Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece'de bir anne önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı ViDEO
“Kadını tutamadılar, yere çakıldı”
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dumanı görür görmez yardıma koşanlardan Murat Kalcık, “Kadın zor durumda kalınca önce çocuğu attı ardından kendisi atladı. İki kişi atlamış oldu. Elimizde halı vardı. Halıyı tuttuk ama kadının boynu kırıldı.” dedi.
DHA’ya konuşan Yıldız Demirsoy ise “Önce çocuğunu attı. Çocuğu tuttular ama kadını tutamadılar çünkü yere çakıldı.” dedi.