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Küçükçekmece'de bir anne önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı

Küçükçekmece'de bir anne önce kızını aşağıya attı ardından kendisi atladı

4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında bir kadın, mahalledekilerin açtığı battaniyenin üstüne önce kızını attı sonra kendisi atladı. Çocuk yara almadan kurtulurken, anne ise yaralandı.