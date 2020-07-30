Dolar
6.9973
0.3355%
Euro
8.2828
0.5389%
Altın
1955.99
-0.7494%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
439.457
-0.7119%
Bitcoin
77683.09
-1.2611%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı

    Cennet Mahallesi'nde bulunuan 5 katlı bir binanın cadde kısımındaki balkonu çöktü.
    • AA
    • 30.07.2020 - 21:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı

    İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

    CADDEDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR KAZAYI ÖNLEDİ

    Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.

    Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.

    Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı VİDEO


    Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı #1

    Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı #2

    Görüş Bildir