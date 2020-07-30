Cennet Mahallesi'nde bulunuan 5 katlı bir binanın cadde kısımındaki balkonu çöktü.

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

CADDEDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR KAZAYI ÖNLEDİ

Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.



Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.

Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı VİDEO









