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Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı
Cennet Mahallesi'nde bulunuan 5 katlı bir binanın cadde kısımındaki balkonu çöktü.
- AA
- 30.07.2020 - 21:41
İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, 5 katlı bir binanın 3. katındaki balkonun bir kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
CADDEDE KİMSENİN OLMAMASI OLASI BİR KAZAYI ÖNLEDİ
Çöken balkonun molozları yola döküldü. O sırada caddede kimsenin bulunmaması olası kazayı önledi.
Ekipler tarafından yol güzergahı yaya ve trafik akışına kapatıldı.
Küçükçekmece'de bir binanın balkonu yıkıldı VİDEO