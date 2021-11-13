Küçükçekmece'de bir kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Küçükçekmece'de bir kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Boşandığı eski kocası tarafından silahla başından vurulan kadın, hayatını kaybetti. Polis, kaçan katil zanlısını arıyor.

38 yaşındaki Ümmügülsüm Yarış, Şanlıurfa’da eşi Sedat Kalındaş'tan 7 ay önce boşandıktan sonra İstanbul Küçükçekmece’ye geldi.

Yarış, babasının aile apartmanında ona verdiği dairede 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı.

İddiaya göre, uyuşturucu alan Sedat Kalındaş, sabah saatlerinde eski eşinin kaldığı eve geldi. O sırada evde olan 8 yaşındaki çocuğuna mutfakta kahvaltı hazırlayan Ümmügülsüm Yarış ile eski eşi arasında tartışma çıktı.

“BENİ ALDATIYORSUN”

Sedat Kalındaş, “Sen niye evde yoksun? Beni aldatıyorsun” diyerek talihsiz kadının kafasına tek el ateş etti.

Ümmügülsüm Yarış, kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yarış'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Sedat Kalındaş olay yerinden kaçtı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR: BABAMI BULUN

Silah sesleri üzerine eve koşan Ümmügülsüm Yarış’ın annesi, acı haberle yıkıldı.

Olayı anlatırken zaman zaman sinir krizi geçiren acılı anne Fadime Yarış, “Dün geldi çocuğundan birini götürdü. Sabah diğer çocuğunu götürmek istedi. Halası hasta akşam sen orda kal dedim. Zaten çocuk benim yanımda yatıyor dedim. Tamam, anne dedi. Kaldı. Sabah saat 7'de kapıya geldi. Burada dükkan açacağım dedi. Aletlerini aldı götürdü. Gülsüm nerde dedi. Sonra çocuğu götürmek istedi. Ben aradım, ben sebep oldum kızıma. Kahvaltı edecekti. Sonra ses geldi.” dedi.

Kadının çocuğu ise “babamı bulun” diye feryat etti.