Küçükçekmece'de bir kişi asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı

Küçükçekmece'de bir kişi asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı

İstanbul Küçükçekmece'de tamir ederken hareket eden asansörün kabini ile duvar arasında sıkışan 41 yaşındaki Gencay Eren, hayatını kaybetti.

Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Söğütlü Çeşme Mahallesi 2. Fidan Sokaktaki 3 katlı binada meydana gelen olayda, asansör tamiri için gelen 41 yaşındaki Gencay Eren, kabinin üzerine çıktı.

Kabinle duvar arasına sıkıştı

Çalışırken henüz bilinmeyen bir nedenle asansör hareket ederek en üst kata çıktı. Eren, asansör kabinin üst kısmı ile duvar arasında sıkıştı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri Eren'in cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı.

Eren'in cenazesi ambulans ile Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





























