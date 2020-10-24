Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
10.93
-1.03%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Küçükçekmece'de bir kişi, eşini öldürdü

    Küçükçekmece’de bir apartman dairesinde yaşanan aile içinde tartışma ölümle bitti. Karısını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.10.2020 - 03:50
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 03:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de bir kişi, eşini öldürdü

    İstanbul'da gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın giriş katında meydana gelen olayda, apartman dairesinde yaşayan aile içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma yaşandı.

    Yaşanan tartışma sonrası M.Ü., karısı S.Ü.’yü defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda S.Ü.’nün, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli M.Ü. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, S.Ü.’nün cansız bedeni ambulansa bindirilerek Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

    Küçükçekmece'de bir kişi, eşini öldürdü VİDEO


    Küçükçekmece de bir kişi, eşini öldürdü #1

    Küçükçekmece de bir kişi, eşini öldürdü #2

    Küçükçekmece de bir kişi, eşini öldürdü #3

    Küçükçekmece de bir kişi, eşini öldürdü #4

    Görüş Bildir