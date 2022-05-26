Küçükçekmece’de bisikletlinin tehlikeli yolculuğu

Tırın arkasına tutunarak bisikletle yolculuğu yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi. Adeta kendi hızını test eden bisikletlinin, kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi E-5 Karayolu’nda bir bisikletli, tırın arkasına yanaştı, kasadaki iplerden tutunarak uzun bir süre ilerledi.

Yolda hafif rampa olması da o bisikletliyi durduramadı.

Tıra yetişemedi, emniyet şeridine geçti

Bu kez pedalları daha hızlı çeviren bisiklet sürücüsü, tırın dibine girmeye çalıştı.

Bir süre sonra tıra yetişemeyen bisikletli, arkasını kontrol etmeden, genellikle motosikletlilerin kullandığı emniyet şeridine dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı.

Yürekler ağza geldi

Bu sırada arkasından herhangi bir aracın gelmiyor olması ise muhtemel bir kazayı önledi.

İHA’nın haberine göre yürekleri ağza getiren o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.