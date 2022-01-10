- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı
Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı
Çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı. 4 çocuk ile anneleri vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken, üst katta mahsur kalan biri çocuk 3 kişiyi ise itfaiye kurtardı.
- İHA
- 10.01.2022 - 17:02
- Güncelleme : 10.01.2022 - 17:27
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde dört çocuğun oynadığı çakmak, perdeleri tutuşturarak yangına sebep oldu.
Kısa sürede büyüyen yangın; sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.
11 KİŞİ MAHSUR KALDI
Bu sırada yangın nedeniyle çocuklarla anneleri dairede mahsur kaldı. Vatandaşlar, buldukları bir merdiven yardımıyla 8 kişiyi kurtardı. Dumanların kapladığı binanın üst katında biri çocuk 3 kişi ise aşağı inemeyerek mahsur kaldı. Balkona çıkarak yardım isteyen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı VİDEO