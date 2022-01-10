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    Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı

    Çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı. 4 çocuk ile anneleri vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken, üst katta mahsur kalan biri çocuk 3 kişiyi ise itfaiye kurtardı.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:27
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    Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde dört çocuğun oynadığı çakmak, perdeleri tutuşturarak yangına sebep oldu.

    Kısa sürede büyüyen yangın; sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

    11 KİŞİ MAHSUR KALDI

    Bu sırada yangın nedeniyle çocuklarla anneleri dairede mahsur kaldı. Vatandaşlar, buldukları bir merdiven yardımıyla 8 kişiyi kurtardı. Dumanların kapladığı binanın üst katında biri çocuk 3 kişi ise aşağı inemeyerek mahsur kaldı. Balkona çıkarak yardım isteyen 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

    Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı VİDEO

    Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı #1

    Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı #2

    Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı #3


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