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Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı

Küçükçekmece’de çakmakla oyun yangın çıkardı

Çakmakla oynayan çocuklar evde yangın çıkardı. 4 çocuk ile anneleri vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken, üst katta mahsur kalan biri çocuk 3 kişiyi ise itfaiye kurtardı.