Lüks siteden yaklaşık 350 bin lira değerindeki arazi aracını çalan hırsız, polisten kaçtığı sırada 10 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, villaların bulunduğu bir siteye gelen cerrahi maskeli hırsız, evde bulunanlara aldırış etmeden girdiği villa içinde değerli eşya aradı.

Pikap tarzı arazi aracının anahtarını bulan hırsız, otoparkta bulduğu aracı çıkarmaya çalışırken 3 araca çarparak zarar verdi.

GÖREVLİ ENGEL OLMAK İSTEDİ

Kameradan hırsızı fark eden güvenlik görevlisi aracı durdurmak istese de başarılı olamadı. Siteden hızla çıkan hırsız çaldığı araçla kaçmaya başlarken, güvenlik görevlisi de durumu polise ve araç sahibine haber verdi.

Küçükçekmece'de çaldığı araç ile 10 araca çarptı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Bir polis ekibi, aracı görerek kovalamaya başladı. Söğütlüçeşme Mahallesi ve Kanarya Mahalle'sinde ara sokaklarında kaçmaya çalışan şüpheli için polis ekipleri olası kaçış noktalarında önlem aldı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Polisten kaçmaya çalışan şüpheli ara sokaklarda çok sayıda araca çarptı, bir evin bahçe duvarını yıktı. Mahalle aralarında izini kaybettirmeyi başaran kişi, bir sokakta çaldığı aracı bırakarak yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri araç çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İlk etapta şüphelinin toplam 10 araca zarar verdiği tespit edildi.

"İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRMÜŞ"

Sabah duydukları gürültülerle uyandıklarını söyleyen mahalle sakinleri sokak üzerinde çok sayıda aracın zarar gördüğünü ve bir duvarın yıkıldığını gördü.

Yaşanılan olayı anlatan mahalle sakini Mahmut Baykara "Bir gümleme sesiyle uyandık. İnsanların üzerine sürmüş. Ölüm makinesi gibi. Tanımıyoruz normal bir insan değil. Çarpa çarpa gitmiş." şeklinde konuştu.

Öte yandan, yaşanılan hırsızlık olayı ise sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.