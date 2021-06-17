Kağıt ve ambalaj üretimi yapılan fabrikada gece çıkan yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde fabrikanın önüne gelen işçiler, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi, Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi üzerindeki kağıt ve ambalaj üretimi yapan fabrikada, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler tüm fabrikayı sardı, olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı olmadı.

Sabah vardiyası için fabrikaya gelen işçiler, soğutma çalışmalarını izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Küçükçekmece'de çalıştıkları fabrika yandı, işçiler gözyaşlarını tutamadı VİDEO





"BÜYÜK FELAKET"

Fabrikada çalışan işçilerden Şahin Civelek, "Büyük bir felaket oldu. Şükürler olsun, can kaybımız yok. Sadece mal kaybı yaşandı ama pandemi şartlarında zor bir durum oldu.

Hepimize geçmiş olsun. İtfaiye ekipleri, geceden beri yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda kontrol altına alındı. Böyle bir işletmenin bu duruma gelmesi üzücü. Buradan ekmek yiyen 100'e yakın çalışan var." dedi.

"DEHŞETLE İZLEDİK"

Gece vardiyasında çalışan işçilerden Mete Civelek ise "Hayret ve dehşetle izledik. Büyük bir şok yaşadık. Kendi fabrikamız gibi görüyorduk.

Bu yüzden üzüntümüz büyük oldu. Çalışmalara nispeten yardımcı olmaya çalıştık. İçeriden bilgisayar gibi malzemeleri kurtarmaya çalıştık. Zor bir gece geçirdik, hala buradayız. Allah, herkesin canını ve malını korusun." diye konuştu.



