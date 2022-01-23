Kar yağışını fırsat bilen 2 çocuğun kartopu oynamak için çatıya çıktığı anlar, kameraya yansıdı. Çocukların tehlikeli oyunu, yürekleri ağızlara getirdi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde etkili olan kar yağışını ve okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı.

Kimisi kartopu oynadı, kimisi de kayarak keyifli anlar yaşadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesinden habersiz çatıya çıkan iki çocuğun kartopu oynadığı anlar ise, yürekleri ağızlara getirdi.

ÇATININ TEPESİNE ÇIKTI

Düşme tehlikesine rağmen kartopu oynayan çocukların o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kamerada, iki çocuğun çatıda oynadığı, birinin ise çatının tepesine çıktığı görüldü.

Küçükçekmece’de, çatıda kartopu oyunu kamerada

