Gelen cenazeye aldırış etmeden tartışan grup, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga anları, kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'deki Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan bir caminin avlusunda saat 22.00 sıralarında tartışma çıktı.

Cenazenin gelmesine yakın çıkan tartışma, cenaze gelince de son bulmadı.

Cenaze camiye getirildiği sırada tartışma büyünce taraflar cenazeyi bırakıp kavgaya tutuştu.

Yumruk yumruğa kavga ettiler

İki taraf yumruk yumuğu birbirine girmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı.

Küçükçekmece'de cenaze başında yumruk yumruğa kavga VİDEO







Cenaze namazından sonra defnedildi

Polisin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"Cenaze arabası gelince kavgaya devam ettiler"

Kavga sırasında sokakta bulunan Mücahit Kincüce isimli görgü tanığı, “Kavga saat 22.00-23.30 aralarında meydana geldi. Araçlardan iner inmez kargaşa çıktı. Tahmin ettiğim kadarıyla aile arasında bir kişi dört kişiye saldırdı. O şekilde gerçekleşti. Ondan sonrada pek bilgim yok zaten. Cenaze daha gelmemişti yoldaydı. Cenaze arabası gelince kavgaya devam ettiler. Burada çalışan olduğum için bir anda kapıya çıktım. Daha sonra polis geldi etraf dindi.” dedi.



