Haberler

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı

Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı

Dernekte gerçekleşen cenaze yemeği sırasında derneğin eski başkanı olduğu belirlenen kişi kapıya çıktı. Bu sırada bir kişi tarafından bacağından vurulan eski başkan hastaneye kaldırıldı.