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- Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı
Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı
Dernekte gerçekleşen cenaze yemeği sırasında derneğin eski başkanı olduğu belirlenen kişi kapıya çıktı. Bu sırada bir kişi tarafından bacağından vurulan eski başkan hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 18.01.2022 - 10:00
- Güncelleme : 18.01.2022 - 10:01
İstanbul Küçükçekmece'de cenaze yemeği sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.
Gümüşhane İktisadi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kapıya çıkan derneğin eski başkan Erdal Çiçek, silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.
YARALININ DURUMU İYİ
Saldırganlar olay yerinden kaçarken bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Çiçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya ilişkin H.Ö. ve Türkmenistanlı F.Z.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.