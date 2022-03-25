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    Küçükçekmece'de çocuklara cinsel organını gösteren kişi linç edildi

    İstanbul Küçükçekmece'de bir şahsın sokakta çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 00:08
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 00:18
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    Küçükçekmece'de çocuklara cinsel organını gösteren kişi linç edildi

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kişi sokakta bulunan çocuklara cinsel organını göstererek tacizde bulundu.

    MAHALLELİ DARBEDİP POLİSE TESLİM ETTİ

    Durumu fark eden mahalleli şahsı yakalayarak linç girişiminde bulundu. Mahalleli darbettiği şahsı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

    OLAY ANI KAMERADA

    Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, mahallelinin şüpheliyi darbettiği anlar kameraya yansıdı.

    Küçükçekmece'de çocuklara cinsel organını gösteren kişi linç edildi VİDEO

    Küçükçekmece de çocuklara cinsel organını gösteren kişi linç edildi #1


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