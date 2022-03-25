- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 25.03.2022 - 18:56
- Güncelleme : 25.03.2022 - 19:03
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.
MAHALLELİ POLİSE TESLİM ETTİ
Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Küçükçekmece'de çocuklara cinsel organını gösteren kişi linç edildi VİDEO