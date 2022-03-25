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    Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı

    Küçükçekmece'de çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla mahallelinin darbettiği şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 19:03
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    Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir kişi sokaktaki çocuklara taciz girişiminde bulundu.

    MAHALLELİ POLİSE TESLİM ETTİ

    Durumu fark eden mahalle sakinleri şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şüphelinin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.

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    Küçükçekmece’de çocukları taciz eden şüpheli tutuklandı #1


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