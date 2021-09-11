Küçükçekmece’de çocukların trafik ortasındaki tehlikeli oyunu

Küçükçekmece ilçesinde, E-5 kara yolunda Sefaköy metrobüs durağı önünde çocuklar, trafiğin ortasında dans etti, oyun oynadı. Çocukların tehlikeli eğlencesi, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, E-5 kara yolunda Sefaköy metrobüs durağı önünde çocuklar, akan trafiğe aldırmadan dakikalarca oyun oynadı.

Araçların arasında gezeni koşan, dans eden çocuklar hem kendilerini hem trafikteki sürücüleri tehlikeye attı.

Sürücüler, çocuklara korna çalarak tepki verse de çocuklar, tehlikeli oyunlarından vazgeçmedi.

METROBÜS DEMİRLERİNE TIRMANDILAR

Uzun süre yol ortasında duran çocuklar daha sonra metrobüs demirlerine tırmandı.

Çocukların tehlikeli eğlencesi, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.