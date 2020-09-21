Küçükçekmece'de dernekte kumar oynayanlara 50 bin TL ceza

Baskın yapılan dernekteki 23 kişiye para cezası uygulanırken, kumarhaneye çevrilen dernek mühürlendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynandığı ihbarını alan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

ADRES TAKİBE ALINDI

Ekipler, derneğin bulunduğu caddeye yaklaşıldığında binanın önünde bulunan ve “gözcü” olarak tabir edilen Sabahattin B. adlı bir kişinin polisi görünce telsizle bir yere bilgi aktardığını tespit etti.

23 KİŞİYE 50 BİN TL PARA CEZASI

Telsizle kumar oynanan derneğe bilgi aktaran Sabahattin B. yakalanırken, lokale baskın yapan polis, içeride kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinası ile karşılaştı.

Söz konusu malzemelere el konulurken, dernekte bulunan 23 kişiye “Kumar oynamak” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi” gereğince toplam 50 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Dernekte kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 50 bin lira para cezası

DERNEK FAALİYETE KAPATILDI

Derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görülürken, dernek yöneticilerinden Dursun K., Hasan Murat K. ve Sabahattin B., adlı şahıslara ise adli işlem yapıldı.

Dernek ise Küçükçekmece İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.