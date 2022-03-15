Gittikleri aile sağlığı merkezinde doktorların greviyle karşılaşan hastalar o anları kaydederken, bir hastanın odadan yaka paça kovulduğu anlar da kameraya yansıdı.

Dün 14 Mart Tıp Bayramı olması nedeniyle birçok ildeki kurumda doktorlar greve gittiklerini açıkladı.

İstanbul Küçükçekmece Gültepe Sağlık Ocağı'nda da hastalar, doktorların greve gitmesi nedeniyle mağdur oldu.

Mağduriyet anları, genç bir kız tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

DOKTOR HASTAYA BAĞIRARAK ODADAN DIŞARI ATTI

Kayır alan genç kız, "MHRS'den randevu aldığımız halde Doktor Muhammet Bey ve diğerleri gelmiyor." ifadelerini kullanırken "Ne var lan" diye bağıran doktorun sesi arkadan geldi.

Hastanın "Bağırma bana" demesine rağmen sesini yükseltmeye devam eden doktor, hastayı yaka paça dışarı attı.

Dışarı çıktığında bir şey olmadığını söyleyen hasta, Pazartesi gelinmesini istediğini ifade etti.

Küçükçekmece'de doktorlar grev gerekçesiyle hastalara bağırdı VİDEO



"BİR İLAÇ BİLE YAZMIYORLAR"

Bu sırada cep telefonuyla kayda devam eden genç kız, hiçbir doktorun aile sağlığı merkezinde olmadığını belirtti. Genç kız, "Doktorlar grevle olduğunu söylüyorlar, bir ilaç bile yazmıyorlar." dedi.