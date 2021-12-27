Mahallede yapılan düğün konvoyundan siren sesleri geldiğini duyan mahalleli, cama çıkığında polis araçlarının da olduğu düğün konvoyuyla karşılaştı.

Dün saat 18.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece'deki Halkalı Caddesi'nde sirenleri ve çakarları yanan 3 polis aracı, düğün konvoyuna katıldı.

Bir süre mahalle ve caddelerde dolaşan konvoy, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sirenler çalarak caddede ilerleyen düğün konvoyunu görenler şaşkınlık yaşadı.

"İÇERİDE MÜZİK OLMASINA RAĞMEN DUYULDU"

Yaşanan olayı anlatan bir esnaf, "Dün çalışırken konvoy şeklinde siren sesleri duyduk. Kapalı alanda olduğumuz için kaç araç olduğunu bilemeyeceğim ama yoğun bir konvoy vardı. Yoğun bir ses vardı. İçeride müzik olmasına rağmen duyuldu. Sefaköy'e doğru gittiler." diye konuştu.

Küçükçekmece'de düğün konvoyuna polis aracı da katıldı VİDEO















