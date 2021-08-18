Makas atıp, zikzak çizerek ilerleyen düğün konvoyundaki 5 otomobilin sürücüsüne, çeşitli suçlarda 4 bin 237 lira ceza verildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz pazar günü, D-100 karayolunun Avcılar istikametinde oluşturulan düğün konvoyundaki 5 araç, zikzak çizip makas atarak ilerledi.

Trafiği tehlikeye atan konvoydaki araçların o anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

PLAKALARINDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarından sürücüleri tespit ederek yakaladı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDA 4 BİN 237 LİRA CEZA

S.F., EF., F.Ş., A.Y. ve A.N isimli sürücülere, araçlar için belirtilen hız limitinin altında sürmek, tescil plakasında değişiklik yapma ve makas atmak suçlarından toplam 4 bin 237 lira para cezası uygulandı.

Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza VİDEO



2 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

A.Y. ve A.N., araç trafiğini tehlikeye atma suçundan ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.