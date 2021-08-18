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    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza

    Makas atıp, zikzak çizerek ilerleyen düğün konvoyundaki 5 otomobilin sürücüsüne, çeşitli suçlarda 4 bin 237 lira ceza verildi.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:16
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    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz pazar günü, D-100 karayolunun Avcılar istikametinde oluşturulan düğün konvoyundaki 5 araç, zikzak çizip makas atarak ilerledi.

    Trafiği tehlikeye atan konvoydaki araçların o anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

    PLAKALARINDAN TESPİT EDİLDİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarından sürücüleri tespit ederek yakaladı.

    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza #1

    ÇEŞİTLİ SUÇLARDA 4 BİN 237 LİRA CEZA

    S.F., EF., F.Ş., A.Y. ve A.N isimli sürücülere, araçlar için belirtilen hız limitinin altında sürmek, tescil plakasında değişiklik yapma ve makas atmak suçlarından toplam 4 bin 237 lira para cezası uygulandı.

    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza VİDEO

    2 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    A.Y. ve A.N., araç trafiğini tehlikeye atma suçundan ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza #2

    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza #3

    Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza #4

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