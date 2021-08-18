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- Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza
Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza
- DHA
- 18.08.2021 - 14:55
- Güncelleme : 18.08.2021 - 15:16
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde geçtiğimiz pazar günü, D-100 karayolunun Avcılar istikametinde oluşturulan düğün konvoyundaki 5 araç, zikzak çizip makas atarak ilerledi.
Trafiği tehlikeye atan konvoydaki araçların o anları, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.
PLAKALARINDAN TESPİT EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarından sürücüleri tespit ederek yakaladı.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDA 4 BİN 237 LİRA CEZA
S.F., EF., F.Ş., A.Y. ve A.N isimli sürücülere, araçlar için belirtilen hız limitinin altında sürmek, tescil plakasında değişiklik yapma ve makas atmak suçlarından toplam 4 bin 237 lira para cezası uygulandı.
Küçükçekmece’de düğün konvoyunda makas atan araçlara ceza VİDEO
2 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
A.Y. ve A.N., araç trafiğini tehlikeye atma suçundan ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.