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    Küçükçekmece'de düşen balkon, deprem etkisi yarattı

    3 katlı binanın balkonunun düşmesiyle bina boşaltılırken dairede oturanlar, 5 dakika öncesine kadar balkonda olduklarını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 11:11
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    Küçükçekmece'de düşen balkon, deprem etkisi yarattı

    Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Sümbül Sokak’ta 3 katlı bir binanın 2’nci ve 3’üncü katlarındaki dairelerin balkonları, bilinmeyen bir sebeple çökmüştü.

    Gürültüyü duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, şokun ardından itfaiye ve polis ekiplerine haber vermişti.

    Çökme sırasında sokakta kimsenin olmaması faciayı önlemişti.

    BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

    Balkonları çöken binanın gündüz görüntüsü ortaya çıktı. Binanın birçok yerinde çatlaklar oluştuğu görülürken, belediye ekipleri asılı kalan parçaları indirmek için binada kalanları tahliye etti. Tahliyeden sonra ekipler, demir ve beton parçalarını kopardı. Büyük bir bölümü çöken balkonların kalan kısımları ise tehlike oluşturuyor.

    Küçükçekmece de düşen balkon, deprem etkisi yarattı #1

    "DEPREM OLUYOR SANDIK"

    Çökmeden 5 dakika önce hanımı ile birlikte alt balkonda olduğunu anlatan Fahri Şinay, “Büyük bir gürültü koptu, bina yıkıldı, deprem oldu sandık. Çökmeden 5 dakika önce alt balkondaydık. Hanım çamaşır asıyordu, ben de orada duruyordum. İçeri girdik büyük bir gürültü koptu, bina yıkılıyor sandık. Çok korktuk, sonra itfaiye ve polis ekipleri geldi. Çalışma yaptı, şimdi de asılı kalan parçaları alıyor. Yaralı falan yok.” diye konuştu.

    Öte yandan bina ile ilgili çalışmalar sürüyor.

    Küçükçekmece de düşen balkon, deprem etkisi yarattı #2


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