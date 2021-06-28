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Küçükçekmece’de eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Küçükçekmece’de eski eşini sokak ortasında bıçakladı

Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şahıs, ölmesi için bir süre başında bekledi. Mahalle sakinleri, şahsı bölgeden uzaklaştırabilmek için havaya ateş açtı.