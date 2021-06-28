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- Küçükçekmece’de eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Küçükçekmece’de eski eşini sokak ortasında bıçakladı
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şahıs, ölmesi için bir süre başında bekledi. Mahalle sakinleri, şahsı bölgeden uzaklaştırabilmek için havaya ateş açtı.
- İHA
- 28.06.2021 - 13:06
- Güncelleme : 28.06.2021 - 13:34
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sultanmurat Mahallesi 2’nci Şen Sokak'a gelen K.E. isimli bir şahıs, 3 yıl önce ayrıldığı eski eşi E.O.'yu sokak ortasında bıçakladı.
Kadın kanlar içinde yerde kalırken, bıçaklı saldırgan ölmesi için bir süre başında bekledi.
Çığlık sesleri üzerine mahalle sakinleri bölgeye koştu.
Adamın uzaklaşması için havaya ateş açıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bıçaklı saldırgan, bir yakının arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Küçükçekmece’de eski eşini sokak ortasında bıçakladı VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Ağır yaralanan kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
K.E., Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.