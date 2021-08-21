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- Küçükçekmece'de evden çıkan hırsızlar bekçilere yakalandı
Küçükçekmece'de evden çıkan hırsızlar bekçilere yakalandı
Sabah saatlerinde devriye gezen bekçiler, bir evden çıkan hırsızları fark etti. Hırsızların peşine düşen bekçiler, 2 şahsı yakalamayı başardı. Yakalanan hırsızlara ise ev sahipleri tepki gösterdi.
- İHA
- 21.08.2021 - 12:38
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye gezen bekçiler, bir evden çıkan hırsızları fark etti.
3 zanlının evden çıktığını görenler bekçiler, hırsızların peşine düştü.
Kısa süre içerisinde 3 kişiden 2'sini yakalayan bekçiler, hırsızları polislere teslim etti.
EV SAHİPLERİ TEPKİ GÖSTERDİ
O anlarda ev sahipleri zanlılara tepki gösterdi. Zanlıların yakalanması esnasında bekçilere yardım eden bir vatandaşın ise arbede sırasında elinin baş parmağının kırıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin evden çaldıkları araba anahtarı, cep telefonları ve paralar ise ev sahiplerine teslim edildi.
Küçükçekmece'de evden çıkan hırsızlar bekçilere yakalandı VİDEO