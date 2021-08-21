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Küçükçekmece'de evden çıkan hırsızlar bekçilere yakalandı

Küçükçekmece'de evden çıkan hırsızlar bekçilere yakalandı

Sabah saatlerinde devriye gezen bekçiler, bir evden çıkan hırsızları fark etti. Hırsızların peşine düşen bekçiler, 2 şahsı yakalamayı başardı. Yakalanan hırsızlara ise ev sahipleri tepki gösterdi.