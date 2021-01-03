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    Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar kamerada

    Bir apartman dairesine giren üç hırsız, 4 dakika kadar kısa bir süre içinde televizyon, dört adet telefon ve bir miktar para çaldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.01.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 14:43
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    Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar kamerada

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi'nde bulunan bir evin kapısını kart ile açan 3 hırsız, ev sahiplerinin uyuduğu sırada soygun gerçekleştirdi.

    Hırsızlar 4 dakika içinde televizyon, 4 adet telefon ve bir miktar para çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İlerleyen saatlerde uyanan ev halkı durumu fark ederek polis bildirirken, evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan şüphelilerin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar kamerada

    Küçükçekmece de eve giren hırsızlar kamerada #1

    Küçükçekmece de eve giren hırsızlar kamerada #2

    Küçükçekmece de eve giren hırsızlar kamerada #3

    Küçükçekmece de eve giren hırsızlar kamerada #4

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