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Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar kamerada

Küçükçekmece'de eve giren hırsızlar kamerada

Bir apartman dairesine giren üç hırsız, 4 dakika kadar kısa bir süre içinde televizyon, dört adet telefon ve bir miktar para çaldı.