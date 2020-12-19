Küçükçekmece’de bir evin balkonu bir anda çöktü. Çökme sırasında balkonun altında veya üstünde kimse olmaması olası bir faciayı önledi.

Saat 18.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesinde yaşanan olayda, bir apartman dairesinin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

Çökmenin yaşandığı anlarda balkonun üstünde veya altında kimse olmaması olası bir faciayı önledi.

Balkonun kalıntıları belediye ekipleri tarafından kaldırılırken balkonun çevresinde emniyet şeridi çekildi.

Küçükçekmece’de evin balkonu bir anda çöktü İZLE







"BİR YERE GİTMİŞTİM GELDİM BALKON ÇÖKMÜŞ"

Olay sırasında bina çevresinde olan Nihat Özken, “Bir yere gitmiştim geldim balkon çökmüş. Buranın insanıyız zaten. Gördüm bir şey diyemedim. Belediyeciler geldiler baktılar gittiler. Balkonda kimse yoktu kendi kendine çöktü” dedi.



