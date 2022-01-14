Mahalleye gelen 3 hırsızdan biri kemerle tırmanarak girdiği evden şarjdaki telefonu çaldığı esnada ev sahibine yakalandı. Hırsız 2 cep telefonu ve 250 lira ile kayıplara karıştı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ne gelen 3 hırsızdan 2'si gözcülük yaparken, diğeri yandaki demirden destek alarak kemerle balkona tırmandı.

Ardından balkonun camını açan hırsız, zorlanmadan içeri girdi.

UYKUDAN UYANIP HIRSIZLA GÖZ GÖZE GELDİ

Hırsız önce çocukların uyuduğu odadaki telefonu aldı, ardından annenin uyuduğu odaya giderek telefonu şarjdan çıkarıp cebine koydu. Uykudan uyanınca hırsızla karşılaşan anne Ayşegül Demir ise şok geçirip çığlık attı. Bunun üzerine korkan hırsız, iki telefon ile masa üzerindeki 250 TL’yi çalıp geldiği yerden kaçtı.

Küçükçekmece'de evine giren hırsızla burun buruna geldi ViDEO

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Anne Demir, daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLARDAN KADINA MESAJ

Öte yandan hırsızlar, aynı numarayı alan kadına “Selam telefon kaybettin mi acaba, yakınlarda” şeklinde mesaj attı. Kadın kendisine gelen mesajla bir şok daha yaşadı.

"GÖZLERİMİ BİR AÇTIM KARŞIMDA TANIMADIĞIM BİR ADAM"

Olay gecesi yaşadıklarını anlatan 3 çocuk annesi Demir, “Saat gece 04.00’te uyuyordum gözlerimi bir açtım, karşımda hiç tanımadığımı bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Balkondan girmiş ilk önce salonda çocuklarımın telefonunu almış, sonra benim odaya girdi. Başucumda bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Görünce şoka girdim, çığlık atmaya başladım. Kaçmaya başladı, çocuklarım uyandı onlar çok korktu, çığlık attı. Geldiği yerden aynı şekilde balkondan atlayarak geri gitti. İki kişi de gözcülük yapıyordu.” diye konuştu.