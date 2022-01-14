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    Küçükçekmece'de evine giren hırsızla burun buruna geldi

    Mahalleye gelen 3 hırsızdan biri kemerle tırmanarak girdiği evden şarjdaki telefonu çaldığı esnada ev sahibine yakalandı. Hırsız 2 cep telefonu ve 250 lira ile kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 14.01.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 14.01.2022 - 10:36
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    Küçükçekmece'de evine giren hırsızla burun buruna geldi

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ne gelen 3 hırsızdan 2'si gözcülük yaparken, diğeri yandaki demirden destek alarak kemerle balkona tırmandı.

    Ardından balkonun camını açan hırsız, zorlanmadan içeri girdi.

    UYKUDAN UYANIP HIRSIZLA GÖZ GÖZE GELDİ

    Hırsız önce çocukların uyuduğu odadaki telefonu aldı, ardından annenin uyuduğu odaya giderek telefonu şarjdan çıkarıp cebine koydu. Uykudan uyanınca hırsızla karşılaşan anne Ayşegül Demir ise şok geçirip çığlık attı. Bunun üzerine korkan hırsız, iki telefon ile masa üzerindeki 250 TL’yi çalıp geldiği yerden kaçtı.

    Küçükçekmece'de evine giren hırsızla burun buruna geldi ViDEO

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Anne Demir, daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    HIRSIZLARDAN KADINA MESAJ

    Öte yandan hırsızlar, aynı numarayı alan kadına “Selam telefon kaybettin mi acaba, yakınlarda” şeklinde mesaj attı. Kadın kendisine gelen mesajla bir şok daha yaşadı.

    Küçükçekmece de evine giren hırsızla burun buruna geldi #1

    "GÖZLERİMİ BİR AÇTIM KARŞIMDA TANIMADIĞIM BİR ADAM"

    Olay gecesi yaşadıklarını anlatan 3 çocuk annesi Demir, “Saat gece 04.00’te uyuyordum gözlerimi bir açtım, karşımda hiç tanımadığımı bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Balkondan girmiş ilk önce salonda çocuklarımın telefonunu almış, sonra benim odaya girdi. Başucumda bir adam telefonumu şarjdan çıkartıyor. Görünce şoka girdim, çığlık atmaya başladım. Kaçmaya başladı, çocuklarım uyandı onlar çok korktu, çığlık attı. Geldiği yerden aynı şekilde balkondan atlayarak geri gitti. İki kişi de gözcülük yapıyordu.” diye konuştu.

    Küçükçekmece de evine giren hırsızla burun buruna geldi #2

    Küçükçekmece de evine giren hırsızla burun buruna geldi #3


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