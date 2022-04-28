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Küçükçekmece’de evlilik teklifini kabul etmeyince öldürmek istedi

Küçükçekmece’de evlilik teklifini kabul etmeyince öldürmek istedi

Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği eski erkek arkadaşı tarafından silahla rehin alındı. Saldırgan silahını ateşledi, ateş almaması ise cinayeti önledi.