Küçükçekmece'de fırına giren otomobil sürücüsüne tepki

Sokak kesişimindeki otomobile çarpan sürücü, ardından da fırının camından içeriye girdi. Tepki gösteren fırın çalışanları ve sürücü arasında tartışma çıkarken, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi’ndeki sokağın kesiştiği noktada, hafif ticari araç otomobile çarptı.

Bu esnada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, fırına girdi.

Fırın çalışanları kavga çıkarttı

Kazanın ardından fırındakiler tepki gösterince tartışma çıktı.

Bunun üzerine hafif ticari aracın sürücüsü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sürücünün arkadaşları ise kavga çıkardı. Bu sırada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

























