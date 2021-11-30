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- Küçükçekmece'de fırtınadan kaçan işçilerin sığındığı binanın çatısı uçtu
Küçükçekmece'de fırtınadan kaçan işçilerin sığındığı binanın çatısı uçtu
İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli lodosta işçilerin korunmak için girdiği binanın çatısı uçarken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
- İHA
- 30.11.2021 - 01:34
İstanbul'da gün boyu etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun etkisini artırdığı zamanlarda çok sayıda binanın çatısı uçtu, parçaları yola döküldü.
İŞÇİLERİN SIĞINDIĞI BİNANIN ÇATISI UÇTU
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde de kaydedilen görüntüler lodosun şiddetini gözler önüne serdi. Lodos sırasında şantiye işçilerinin korunmak için girdiği binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Küçükçekmece'de fırtınadan kaçan işçilerin sığındığı binanın çatısı uçtu - Video