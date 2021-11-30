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Küçükçekmece'de fırtınadan kaçan işçilerin sığındığı binanın çatısı uçtu

Küçükçekmece'de fırtınadan kaçan işçilerin sığındığı binanın çatısı uçtu

İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli lodosta işçilerin korunmak için girdiği binanın çatısı uçarken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.