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- Küçükçekmece’de futbol maçı sonrasında kavga:1 ölü
Küçükçekmece’de futbol maçı sonrasında kavga:1 ölü
- 06.09.2022 - 17:31
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:35
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İstasyon Mahallesi'nde 4 Eylül Pazar akşamı saat 21.45'te inşaat işçileriyle gençler arasında kavga çıktı.
Taşlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Maçta çıkan tartışmanın devamı
Yaralılardan inşaat işçisi Emin Anlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kavganın bir gün önce mahalle arasında yapılan futbol maçında yaşanan tartışmayla başladığı öğrenildi.
Maç sonrası tartışan tarafların, ertesi gün yeniden bir araya geldiği, bıçak ve taşlarla birbirlerine saldırdıkları, taraflardan İ.K. isimli şüphelinin 3 kişiyi yaraladığı belirlendi.
Kavga kamerada
DHA’nın haberine göre yaralılar S.A. ve Ö.E.'nin hastanede tedavisi devam ederken, İ.K. gözaltına alındı.
Bu arada kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
Küçükçekmece’de futbol maçı sonrasında kavga:1 ölü VİDEO