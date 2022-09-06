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Küçükçekmece’de futbol maçı sonrasında kavga:1 ölü

Küçükçekmece’de futbol maçı sonrasında kavga:1 ölü

İnşaat işçileriyle mahalledeki gençler arasında yapılan maçtaki tartışmadan bir gün sonra kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili bir şüpheli ise gözaltına alındı.