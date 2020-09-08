Küçükçekmece'de genç kız bebek arabasından çanta çaldı

Çocuğuyla birlikte alışverişe çıkan kadının çantası genç bir kız tarafından çalınırken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy semtinde bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte alışveriş için çarşıya çıkan Didem Cesur, ayakkabı mağazasının önünden geçerken duraklayıp bazı ayakkabıları incelemeye başladı.

Didem Cesur'un çantasının bebek arabasına takılı olduğunu fark eden genç kız, yaklaşarak çantayı aldı.

POŞETE KOYUP UZAKLAŞTI

Daha sonra ara sokağa giren genç kız, çantayı poşete koyarak olay yerinden uzaklaştı.

Sefaköy'de genç kız, bebek arabasındaki çantayı çaldı İZLE

GÜVENLİK KAMERASI KAYDINI İZLEYİNCE GÖRDÜ

Çantasının kaybolduğunu fark eden Didem Cesur, ayakkabı mağazasının güvenlik kameralarını incelediğinde çantasının çalındığını gördü.

Çalınan çantanın içinde bin 800 Lira nakit para, bir çeyrek altın, kimlik ve kredi kartlarının olduğu öğrenildi.