Küçükçekmece'de halay başı kavgasında kan aktı Bir düğün salonunda halay başı olma konusunda iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesinin ardından olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Düğünlerde iki tarafın kavgalarına bir yenisi eklendi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde bir düğün salonunda 'halay başı olma' konusunda iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı.

Bir süre sonra sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgayı araya giren polis ve vatandaşlar ayırdı.

Kavga sırasında yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı polis ise tarafları gözaltına aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Düğün salonunda başlayan tartışma cadde üzerinde devam ederken, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Çıkan olaylar neticesinde 2 kişi yaralanarak olay yerine gelen ambulanslar ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Tarafların kavgası ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kavga çıkınca dükkanımı kapattım"

Olayı görgü tanıklarından Mehmet Kahraman, dün "Ben burada manavım baktım burada ses çıktı, sonra içeriden bir genç çıkardılar ondan sonra birbirlerine girdiler sonra polis geldi kavganın neden çıktığını bilmiyorum. Bende dükkanımı kapattım evime gittim." dedi.