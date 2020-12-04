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Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı

Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı

Kimliği belirsiz sürücü, trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kırdı. Saldırgan daha sonra yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.