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- Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı
Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı
Kimliği belirsiz sürücü, trafikte tartıştığı ve içinde hastane personelinin olduğu servis aracının aynasını kırdı. Saldırgan daha sonra yoluna devam ederken, o anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 04.12.2020 - 11:06
- Güncelleme : 04.12.2020 - 12:03
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy semtinde 34 NP 5965 plakalı otomobilin sürücüsü, hastane personeli taşıyan servis minibüsünün sürücüsüyle trafikte bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Aracından inen kişi, sopayla servis minibüsünün aynasını kırdı.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ
Saldırgan daha sonra aracına binerek yoluna devam etti.
Saldırı anı ise serviste bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Küçükçekmece'de hastane personelinin olduğu servise saldırı ViDEO