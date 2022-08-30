Petrol
97.99
-4.80%
Euro
18.2494
0.39%
Dolar
18.1909
-0.01%
Altın
1.009
-0.60%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
364.980
-2.45%
BTXN Coin
4.13
-0.48%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Küçükçekmece'de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi

    Daha önce geldikleri restorandan hesap ödemeden giden 4 kişilik grup, aynı mekana yeniden gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O anlar kamerada.
    • 30.08.2022 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi

    Hesap ödemeyen müşteriler unutulmadı.

    İstanbull'un Küçükçekmece ilçesindeki bir restoran dün gece saatlerinde adeta savaş alanına döndü.

    Daha önce geldikleri restoranda hesap ödemeden giden 4 arkadaş, yeniden aynı mekana geldi.

    3 kişi kafeden kaçtı

    Şahıslar, personeller tarafından tanınınca servis açılmadı. Bu duruma tepki gösteren grup, çalışanlara hakaret savurdu.

    Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmanın ardından gruptaki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

    Küçükçekmece'de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi VİDEO

    Dakikalarca darbedildi

    Kafede tek kalan kişi, öfkeli çalışanlar tarafından dakikalarca darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Öte yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı.

    "Kimse benden hesap alamaz' diyorlar"

    Restoran işletmecisi Müjdat Ergül, "Bu arkadaşlar 4 kişi. Geçen hafta da aynı durum yaşandı. Yiyip, içiyorlar hesap ödemeden kalkıp gidiyorlar. 2 kere oldu. Üçüncüde hem garsona küfretti. Hem de saldırdı. Olay bu şekilde başladı. Sadece o çekilen görüntü var. Öncesinde yaşananlar yok. Sonrasında yaşanan mecburiyettir. Personele saldırdı, çocuklarda mecbur onlara saldırdılar. Aslında 4 kişiler, diğer arkadaşları kaçıp gitti. Sadece bir kişi kaldı. Biz bu şekilde olaylara karşıyız. Elimizden geldiği sürece müşteriye nazik davranıyoruz. Arkadaşlar 2-3 kere bunu yaptı. Yiyip, içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar. Biz önceden polise haber verdik. Polis gelmeden olay yaşandı" diye konuştu.

    Küçükçekmece de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi #1

    "Dışarıda kıyamet kopuyor"

    Mahalle sakini Gökçen Saral, "Biz uykudan uyandık. Dışarıda kıyamet kopuyor. Aşağı bir baktık. Sopalar, sandalyeler havada uçuyor. Hangisi, hangisi ayıramıyor birbirlerine vuran, vurana. Burada ara sıra kavga olur ama bu seferki şiddetliydi" şeklinde konuştu.

    DHA'nın aktarımına göre; kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa olan kafe çalışanlarının bir kişiyi dövdüğü görülüyor.Küçükçekmece de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi #2

    Küçükçekmece de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi #3

    Küçükçekmece de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi #4

    Küçükçekmece de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi #5

    Küçükçekmece de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi #6



    İlginizi Çekebilir

    'Ermenistan'a uluslararası baskı yapılmalı'
    Dünya

    'Ermenistan'a uluslararası baskı yapılmalı'

    RASAT, görev süresini tamamladı
    Teknoloji

    RASAT, görev süresini tamamladı

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Görüş Bildir