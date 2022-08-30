Daha önce geldikleri restorandan hesap ödemeden giden 4 kişilik grup, aynı mekana yeniden gelince çalışanlar tarafından fark edildi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. O anlar kamerada.

Hesap ödemeyen müşteriler unutulmadı.

İstanbull'un Küçükçekmece ilçesindeki bir restoran dün gece saatlerinde adeta savaş alanına döndü.

Daha önce geldikleri restoranda hesap ödemeden giden 4 arkadaş, yeniden aynı mekana geldi.

3 kişi kafeden kaçtı

Şahıslar, personeller tarafından tanınınca servis açılmadı. Bu duruma tepki gösteren grup, çalışanlara hakaret savurdu.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Giderek büyüyen tartışmanın ardından gruptaki 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Küçükçekmece'de hesap ödemeyen müşteri dakikalarca darbedildi VİDEO



Dakikalarca darbedildi

Kafede tek kalan kişi, öfkeli çalışanlar tarafından dakikalarca darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı.

"Kimse benden hesap alamaz' diyorlar"

Restoran işletmecisi Müjdat Ergül, "Bu arkadaşlar 4 kişi. Geçen hafta da aynı durum yaşandı. Yiyip, içiyorlar hesap ödemeden kalkıp gidiyorlar. 2 kere oldu. Üçüncüde hem garsona küfretti. Hem de saldırdı. Olay bu şekilde başladı. Sadece o çekilen görüntü var. Öncesinde yaşananlar yok. Sonrasında yaşanan mecburiyettir. Personele saldırdı, çocuklarda mecbur onlara saldırdılar. Aslında 4 kişiler, diğer arkadaşları kaçıp gitti. Sadece bir kişi kaldı. Biz bu şekilde olaylara karşıyız. Elimizden geldiği sürece müşteriye nazik davranıyoruz. Arkadaşlar 2-3 kere bunu yaptı. Yiyip, içiyorlar 'kimse benden hesap alamaz' diyorlar. Biz önceden polise haber verdik. Polis gelmeden olay yaşandı" diye konuştu.

"Dışarıda kıyamet kopuyor"

Mahalle sakini Gökçen Saral, "Biz uykudan uyandık. Dışarıda kıyamet kopuyor. Aşağı bir baktık. Sopalar, sandalyeler havada uçuyor. Hangisi, hangisi ayıramıyor birbirlerine vuran, vurana. Burada ara sıra kavga olur ama bu seferki şiddetliydi" şeklinde konuştu.

DHA'nın aktarımına göre; kaydedilen görüntülerde, ellerinde sopa olan kafe çalışanlarının bir kişiyi dövdüğü görülüyor.



















