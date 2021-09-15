İki kadın, apartmanda boş olduğundan emin oldukları eve kapıyı zorlayarak girdi. Ziynet eşyası ve paraları çalan hırsızlar, kaçarken mahalledeki güvenlik kameralarına yakalandı.

İstanbul Küçükçekmece’de kimliği tespit edilemeyen iki kadın, apartman sakini gibi binaya girdi.

Önce kapıları çalan şüpheli kadınlar, evde kimsenin olmadığını fark edince kapıyı zorlayıp kırarak açtı.

Akrabalarına giden ev sahibi, döndüğünde kapının açık olduğunu ve evin dağıldığını görünce eşini aradı.

KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Eşinin araması üzerine Emrah Bitlislitek de polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kadınların binadan çıkıp kaçtığı anlar ise sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de hırsızlar önce kapıyı çaldı, ardından içeri girip evi soydu ViDEO







"18 DAKİKA İÇİNDE HALLETMİŞLER"

Ev sahibi Emrah Bitlislitek, “Saat 14.00-15.00 civarı eşim aradı, ben o ara pazardaydım. Böyle böyle bir olay yaşandı, evi dağıtmışlar. Akşamüzeri eve geldim, evin her tarafını dağıtmışlar. Kapıyı kırmışlar, şansa mahallede de o ara kimse yokmuş. Normalde çok kalabalık bir mahalle. Elini kollunu sallaya sallaya hiçbir yere girmeden direkt buraya girmişler. Her şeyi 18 dakika içinde halletmişler.





"SES YAPAR DİYE İKİNCİ KATA GİRMİŞLER"

6 tane altın yüzük, 2 tane gram, 2 tane de çeyrek altın ile 1.500 TL çalmışlar. O sırada eşim yan tarafta halamın oğullarının mevlidi vardı, oradaydı. Hepsi aile apartmanı, alttakiler de evdeymiş ama duymadı. Ses yapar diye birinci kata değil ikinci kata girmişler. Önce kapıları çalıyorlar, evde kimse varsa 'Yanlışlıkla geldik' diyerek adres soruyorlar ama yoksa kapıyı kırıp eve giriyorlar.” diye konuştu.



