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- Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı
Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı
Husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında çıkan kavga ve birbirlerine tekme tokat vurdukları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 02.07.2021 - 09:12
- Güncelleme : 02.07.2021 - 09:34
Dün öğle saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki caddede, aralarında husumet olan Suriye uyruklu iki grup karşı karşıya geldi.
Gruplar arasında önce sözlü tartışma başladı.
Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı ViDEO
Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle girdi.
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga edenler, çevredeki esnafın müdahalesiyle dağılırken, şahısların yumruklu tekmeli kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.