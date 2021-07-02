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    Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı

    Husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında çıkan kavga ve birbirlerine tekme tokat vurdukları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 02.07.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 09:34
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    Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı

    Dün öğle saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’ndeki caddede, aralarında husumet olan Suriye uyruklu iki grup karşı karşıya geldi.

    Gruplar arasında önce sözlü tartışma başladı.

    Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı ViDEO

    Küçükçekmece de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı #1

    Küçükçekmece de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı #2

    Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle girdi.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Kavga edenler, çevredeki esnafın müdahalesiyle dağılırken, şahısların yumruklu tekmeli kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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