Haberler

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı

Küçükçekmece'de husumetliler arasında yumruklu kavga çıktı

Husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında çıkan kavga ve birbirlerine tekme tokat vurdukları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.