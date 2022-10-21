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    Küçükçekmece'de husumetlisini sokak ortasında vurdu

    Husumetlisi ile sokakta karşılaşan M.A., çıkan tartışmada bacağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • 21.10.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:28
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    Küçükçekmece'de husumetlisini sokak ortasında vurdu

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde M.A. ismli bir genç, telefoncudan çıkarken husumetlisi olan ve henüz kimliği belli olmayan bir şahısla karşılaştı.

    İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

    Gerginliğin artması üzerine kimliği belirsiz şahıs, yanındaki silahla M.A’yı bacağından üç mermi ile vurarak yaraladı.

    Kurşunlar araçlara isabet etti

    Silahlı saldırganın sıktığı kurşunlardan biri iş yerine, ikisi ise park halindeki araçlara isabet etti.

    Saldırgan olay yerinden kaçarken, yere yığılan yaralı gencin yardımına arkadaşları koştu.

    M.A., arkadaşlarının yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

    Küçükçekmece'de husumetlisini sokak ortasında vurdu ViDEO

    Küçükçekmece de husumetlisini sokak ortasında vurdu #1

    7 adet boş kovan bulundu

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre; olay yerinde yapılan güvenlik kamerası incelemesi ve delil çalışması yapan polis, 7 adet boş kovan buldu.

    Hastanede tedavi gören M.A.’nın, herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı ve birkaç suç kaydının olduğu öğrenildi.

    Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

    Küçükçekmece de husumetlisini sokak ortasında vurdu #2


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