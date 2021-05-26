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- Küçükçekmece'de huzur ve asayişin sağlanması için denetim yapıldı
Küçükçekmece'de huzur ve asayişin sağlanması için denetim yapıldı
- İHA
- 26.05.2021 - 14:57
- Güncelleme : 26.05.2021 - 15:24
İstanbul'da yapılan denetimlerden birisi Küçükçekmece'deydi. Denetimlerde, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Güvenlik, Trafik, Devriye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri yer aldı.
ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ
Denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi girişiydi. Burada ekipler, araçları tek tek kontrol ederken, sürücülerin ise üst ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Küçükçekmece'de huzur ve asayişin sağlanması için denetim yapıldı VİDEO
5 BİN 398 TL CEZA
Polis ekipleri, şüphelendikleri araçları önce durdurdu. Ardından şüphelilerin GBT sorgulamaları yapılırken şahıslara ait araç ve çantalar didik didik arandı.
Uygulamada ehliyetsiz araç süren biri yabancı uyruklu iki sürücüye toplamda 5 bin 398 TL ceza kesildi.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYARI
Öte yandan polis ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında durdurdukları sürücülere maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.