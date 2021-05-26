Küçükçekmece'de huzur ve asayişin sağlanması için denetim yapıldı

Küçükçekmece'de huzur ve asayişin sağlanması için denetim yapıldı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 'Huzurlu Sokaklar' ismi verilen, kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da yapılan denetimlerden birisi Küçükçekmece'deydi. Denetimlerde, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş, Güvenlik, Trafik, Devriye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri yer aldı.

ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi girişiydi. Burada ekipler, araçları tek tek kontrol ederken, sürücülerin ise üst ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Küçükçekmece'de huzur ve asayişin sağlanması için denetim yapıldı VİDEO









5 BİN 398 TL CEZA

Polis ekipleri, şüphelendikleri araçları önce durdurdu. Ardından şüphelilerin GBT sorgulamaları yapılırken şahıslara ait araç ve çantalar didik didik arandı.

Uygulamada ehliyetsiz araç süren biri yabancı uyruklu iki sürücüye toplamda 5 bin 398 TL ceza kesildi.





KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYARI

Öte yandan polis ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında durdurdukları sürücülere maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.



