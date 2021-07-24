Küçükçekmece'de iki grubun silahlı kavgası

Kalabalık iki grup arasında çıkan ve karşılıklı silahların ateşlendiği kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi’nde, iki grup bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Taraflar birbirlerine ateş açarken, Sezgin Ö. ayağından, Osman G. ise başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Başından vurularak ağır yaralanan Osman G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri de şüphelilerden 3’ünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde kavga sonrasında yaralanan iki şahsa çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu anlar da yer aldı.

Küçükçekmece’de önce tartıştılar sonra birbirlerine ateş açtılar

"ARABALARI TAŞLANDI, SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER"

Çatışma esnasında olay yerinde olan Hüseyin Usta, “Evde otururken sese çıktık dışarıya. Sokağımın az ilerisinde bir kalabalığın toplandığını gördüm. Bağrışmalar vardı. Daha sonra aşağı doğru kovalamaca başladı. Aşağı kaçan insanlar bir süre sonra geri döndüler. Geri dönen grup uzlaşmaya çalışırken, yukarıdan gelen gruplardan bazıları itişmeye başladı. Sonrasında beyaz bir araba geldi. Uzlaşmaya çalışan arkadaşlar o arabaya bindi. Giderken arabanın camına taşla vuruldu. Onlar kaçarken silahla ateş edilmeye başlandı. Arabadakiler de silahla karşılık verdi. Araçtan açılan ateş sonrası 2 kişi vuruldu. Biri akrabamız, sağ ayağından vuruldu dizinin üzerinden. Diğeri de benim bahçe kapımın orda, hareketinden yola çıkarak karnından vurularak düştüğünü zannettim” dedi.