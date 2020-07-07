Küçükçekmece'de iki kardeşe taksicilerden saldırı

Taksi durağında çalışanlar, otomobillerin başında duran ve fazla gürültü yaptıklarını ileri sürdükleri iki kardeşi dubalarla darbetti.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi'nde, yeni aldıkları araç ile gezen Fatih ve Hakan Destici kardeşler, motordan ses gelmesi üzerine evlerine yakın bir caddede otomobillerini park etti.

Kardeşler, otomobillerini kontrol ederken ilerideki taksi durağından gelen bir kişi, ikiliye gürültü yaptıklarını, araçlarını buradan çekmeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

TAKSİCİLER DUBALARLA SALDIRDI

Tartışmaya taksi durağındaki diğer sürücüler de dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ise taksiciler iki kardeşe yumruk, tekme ve dubalarla saldırmaya başladı.

Kavga sırasında otomobilin aynası ve camı da kırılarak zarar görürken, yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de iki kardeşe taksicilerden dubalı saldırı ViDEO

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Darbedilen iki kardeş ambulansla hastaneye götürüldü, ardından karakola giderek taksi durağında bulunanlardan şikayetçi oldu.

"HEPSİ BİRDEN SALDIRDI"

Hakan Destici, "Taksi durağından bir adam gelip bize arabamızı buradan çekmemiz gerektiğini söyledi. Biz de evimizin önü olduğunu çekmeyeceğimizi söyledik. Bunlar toplandı. İlk teması yaşlı bir amca ağabeyime tokat atarak yaptı. Tokat atınca ağabeyim ittirdi. Bu sefer hepsi birden saldırdı. Kendimizi korumaya çalıştık. Ağabeyim yere düştü ben onun üstüne kapandım bana 'sen çekil' dediler." diye konuştu.



