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    Küçükçekmece’de ikinci iş gününde kasadaki paraları çalıp kaçtı

    Bir gün önce işe başladığı dükkanda etrafta kimsenin bulunmadığı bir zaman dilimini fırsat bilen şahıs, kasadaki bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 10:01
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    Küçükçekmece’de ikinci iş gününde kasadaki paraları çalıp kaçtı

    İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy semtinde bulunan bir iş yerinde çalışmaya başlayan kimliği bilinmeyen bir şahıs, ikinci iş gününde hırsızlık yaptı.

    Dükkanda kimsenin olmadığı bir zaman dilimini fırsat bilen şahıs, kasaya yöneldi.

    Bir yandan etrafını kolaçan eden şahıs diğer yandan kasada bulunan bin lirayı çaldı.

    ARKA CEBİNE KOYDU

    Şahıs, paraları arka cebine koyarak olay yerinden kaçtı.

    Hırszılık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Küçükçekmece’de ikinci iş gününde kasadaki paraları çalıp kaçtı VİDEO

    Küçükçekmece’de ikinci iş gününde kasadaki paraları çalıp kaçtı #1

    Küçükçekmece’de ikinci iş gününde kasadaki paraları çalıp kaçtı #2

    Küçükçekmece’de ikinci iş gününde kasadaki paraları çalıp kaçtı #3

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